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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 20:01

بهذه الوسائل تصدت دمشق للعدوان الإسرائيلي على أراضيها

بهذه الوسائل تصدت دمشق للعدوان الإسرائيلي على أراضيها
وأضاف المصدر،في حديث لـRT، أن منظومات الدفاع الجوي هذه، أثبت فعاليتها ونجاعتها خلال هذه الغارة الإسرائيلية.

وقال المصدر: "بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية من طراز بانتسير-إس، وبوك إم 2، تم تدمير الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها، مما يؤكد الكفاءة العالية لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات".

وشدد المصدر، على أنه لم تقع أية خسائر في الأفراد والمعدات، بين عناصر الجيش السوري.

وتصدت منصات الدفاع الجوي السوري الاحد 28شباط/فبراير لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق، مساء اليوم الأحد.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الأراضي المحتلة في الجولان.

وقال المصدر انه في تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.
رقم : 919098
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