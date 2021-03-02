العراق يتسلم الوجبة الأولى من اللقاح الصيني

وقال التميمي في حديث للصحفيين بمطار بغداد الدولي عقب وصوله الطائرة العراقية قادمة من بكين "خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس"، مضيفاً "كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار".



وبين التميمي "لقد اتفقنا مع شركة فايزر لتوريد العراق بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا وستصل جرعات فايزر بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا".



وتابع " لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة، وأكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة"، مبيناً " لدينا مباحثات مع شركات أخرى لاستكمال الفئات المستهدفة كافة".



وأطلق العراق موقعاً الكترونيا خاصاً بحجز المواطنين للقاح فيروس كورونا.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان صحافي "إنه وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة أطلقت البرنامج الإلكتروني الخاص وعبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص https://cov19reg. phd. iq، داعية المواطنين للتسجيل والحجز للقاح Covid- 19".



وأضاف أن "الوزارة ستوفر المساحات الخزينة اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح مع توفير كافة المستلزمات والدعم اللوجستي للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطئت الجائحة.



