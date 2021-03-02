الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 07:44

العراق يتسلم الوجبة الأولى من اللقاح الصيني

العراق يتسلم الوجبة الأولى من اللقاح الصيني
وقال التميمي في حديث للصحفيين بمطار بغداد الدولي عقب وصوله الطائرة العراقية قادمة من بكين "خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس"، مضيفاً "كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار".

وبين التميمي "لقد اتفقنا مع شركة فايزر لتوريد العراق بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا وستصل جرعات فايزر بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا".

وتابع " لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة، وأكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة"، مبيناً " لدينا مباحثات مع شركات أخرى لاستكمال الفئات المستهدفة كافة".

وأطلق العراق موقعاً الكترونيا خاصاً بحجز المواطنين للقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان صحافي "إنه وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة أطلقت البرنامج الإلكتروني الخاص وعبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص https://cov19reg. phd. iq، داعية المواطنين للتسجيل والحجز للقاح Covid- 19".

وأضاف أن "الوزارة ستوفر المساحات الخزينة اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح مع توفير كافة المستلزمات والدعم اللوجستي للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطئت الجائحة.

 
مصدر : وكالات
رقم : 919143
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
28 شباط 2021
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
27 شباط 2021
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
27 شباط 2021
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
27 شباط 2021
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
المراسلة معصومة فروزان
27 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي