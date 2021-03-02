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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 09:50

تحذير إيراني للاوروبيين بشأن الاتفاق النووي

تحذير إيراني للاوروبيين بشأن الاتفاق النووي
مشروع قرار على طاولة التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة القادمة يعرب عن قلقه من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي ويحثها على تطبيق بنود البروتوكول الإضافي وهو القرار الذي أعلنت إيران أنها اتخذته لعدم إلتزام الأطراف بالإتفاق النووي.

وكانت إيران حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي الى إرباك الوضع الحالي فيما اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء ويهدد الأجواء الدبلوماسية خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عراقجي شدد أيضا على أن الرفع الكامل للحظر غير القانوني والجائر هو شرط أساسي لعودة إيران الكاملة للوفاء بالتزاماتها منتقدا بشدة عدم تحرك الأطراف الأوروبية للوفاء بالتزاماتها.

المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أكد عدم وجود اي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران متهما الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية وداعيا واشنطن الى تنفيذ التزاماتها قبل العودة الى أي مفاوضات.

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني "مجتبى ذو النوري" أكد بدوره أن طهران لن تشارك في مباحثات حول الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة ما لم تنفذ شروط قائد الثورة الاسلامية برفع الحظر عن ايران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ان الادارة الامريكية الجديدة اعترفت اربع مرات لحد الان بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على ايران و عدم جدواها معتبرا الاعتراف الامريكي هذا اكبر نجاح لإيران في التاريخ مؤكدا ان الفضل فيه يعود الى صمود الشعب الإيراني.
مصدر : وكالات
رقم : 919162
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