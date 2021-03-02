الكونغرس يطالب بايدن بالضغط على أردوغان

ويحثّ النواب فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان أثناء صياغة سياسة التعامل مع تركيا.



وتشير الرسالة، المؤرّخة في الـ26 من شباط، والتي نُشرت يوم الإثنين، إلى أن تركيا "لطالما كانت شريكاً مهماً للولايات المتحدة"، لكنها تقول إن إدارة الرئيس رجب طيب إردوغان "وتّرت العلاقة".



ومن بين الموقّعين على الرسالة النائب غريغ ميكس، والرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومايك ماكول، العضو الجمهوري البارز في اللجنة.



وادعت رسالة المُشرّعين ان إردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي، وعيّنا حلفاء سياسيين في مناصب عسكرية واستخبارية رئيسية، وسجَنا خصوماً سياسيين وصحافيين وأعضاءً من الأقليات.