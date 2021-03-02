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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 10:54

طهران تستضيف منتدى الفرص التجارية بين ايران وسوريا

طهران تستضيف منتدى الفرص التجارية بين ايران وسوريا
ويناقش المنتدى الذي بدأ امس الاثنين، مواضيع عدة تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين ايران و سوريا منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدرة إلى سوريا والبالغة 4 بالمئة وخفض حظر تصدير 80 سلع بنسبة الثلث.

وحضر مراسم افتتاح المنتدى عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم رئيس منظمة التنمية التجارية حميد زادبوم ورئيس غرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي.

وأعلن كاشفي عن اقتراح للسماح بتصدير كل السلع الإيرانية إلى سوريا مشيراً إلى أن الغرفة التجارية المشتركة ستزود التجار الإيرانيين ببنك المعلومات فيما يخص التجارة مع سوريا.

یذکر أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية افتتحت مركزاً تجارياً في دمشق ومن المقرر إقامة معارض دائمة لبعض المنتجات الإيرانية وخلق مناخ تجارى للمصدرين.
مصدر : وكالات
رقم : 919177
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