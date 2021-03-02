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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 11:33

مسؤولون صهاينة يحذرون بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي

مسؤولون صهاينة يحذرون بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي
وزعمت الرسالة أن “العودة إلى الاتفاق تهديد وجودي لإسرائيل”.

كما ادعت أن “العودة للاتفاق ستفتح سباق تسلح نووي كبيرا في المنطقة”.

يشار إلى أن الرسالة وقعها حوالي ألفي مسؤول عسكري ومخابراتي صهيوني سابق.

وجددت الولايات المتحدة استعدادها لعقد اجتماع مع طهران حول الاتفاقِ النووي، متجاهلة رفع الحظر عن الشعب الايراني الذي فرضتْه الإدارة الأميركية السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن مستعدة لخوض ما أسماها دبلوماسية ذات مغزى، مشددا على ضرورة مناقشة التفاصيل بين جميع الأطراف قبل العودة للاتفاق النووي. وأضاف برايس أن الإدارة الأميركية ستُجري مشاورات مع حلفائِها الأوروبيين حول الموضوع.

وتؤكد ايران أن بامكان واشنطن العودة للاتفاق عبر رفع جميع اجراءات الحظر دون الحاجة لإجراء مفاوضات جديدة.

كما اعتَبرت طهران أن الأوروبيين بدأوا خطوة خاطئة عبر دعمِهم للولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إن أي محاولة لتمرير قرار ضدها تهدد الأجواءَ الدبلوماسية.

هذا ومن المقرر أن تصوت الوكالةُ الدولية للطاقة الذرية الجمعة على قرار يدعو إيران الى التطبيق الفوري للبروتوكول الإضافي الطوعي.
مصدر : وكالات
رقم : 919184
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