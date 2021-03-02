الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 11:45

واشنطن لا تعاقب ابن سلمان خوفا من تعكير صفو العلاقات

واشنطن لا تعاقب ابن سلمان خوفا من تعكير صفو العلاقات
ويعد قرار البيت الأبيض نشرَ خلاصات تقييم الاستخبارات الأميركية لـ"واقعة القنصلية"، مفصليا لناحية التعامل مع قضيّة اختارت الإدارة السابقة تجاوزها، ولكنه يبقى دون مستوى تعهدات بـ"محاسبة المسؤولين" التي شاعت كثيراً في خضم حملة بايدن الانتخابية.

فجل ما يَشغل هذا الأخير، ليس الانقلاب على نهجٍ كان سائداً في ما مضى، بل التظاهر أمام جمهور الداخل بإعلاء شأن قيم الليبرالية الأميركية من جهة، ومن جهة أخرى إفهام بن سلمان أن قضية خاشقجي ستبقى سيفا مصلتا، طالما رأت الإدارة ذلك مناسباً.

توجُّه عززته إشارة الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إلى احتفاظ الولايات المتحدة بحق فرض عقوبات على الأمير السعودي "في الوقت والمكان اللذين نختارهما"، مدّعيةً أن تاريخ بلادها يخلو عادةً من معاقبة قادة الدول التي "نقيم معها علاقات دبلوماسيّة".

في ضوء ما تقدم، يصبح التقييم الجاري للعلاقات الأميركية - السعودية بمثابة ملهاة جديدة، ريثما تنجلي أولويات إدارة بايدن في المنطقة.

مع ذلك، يتضح أن العلاقات تشهد انقلاباً، منذ قرار بايدن إحداث تحوّلات في نهج الإدارة السابقة.

ولم يكن إعلانه وقف دعم التحالف السعودي - الإماراتي في حربه على اليمن، ورفعه حركة "أنصار الله" من القائمة الأميركية للإرهاب، إلّا جزءاً في سياق هذه التحوّلات.

واستناداً إلى موقفها من الحرب على اليمن، أوقفت واشنطن صفقَتي سلاح مع الرياض، على أن يتمّ "تقييم مبيعات السلاح الأميركية إلى المملكة على أساس كلّ حالة على حدة"، وفق الناطق باسم الخارجية، نيد برايس، الذي أقرّ بأن إدارته تهدف إلى التوصُّل لشراكة مسؤولة مع حليفتها.

وفي هذا الإطار، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "أوضح لمساعديه أن علاقاتنا مع السعودية لن تكون كما كانت أيّام الإدارة السابقة".

إذ ستقوم على "عدم الصمت عن الانتهاكات"، في موازاة الاكتفاء راهناً بـ"استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات"، باعتبارها "أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك".

ولمّا تعذّر اتخاذ واشنطن أيّ خطوة إضافية ضدّ الرياض، أكّد "البنتاغون" على لسان الناطق باسمه، جون كيربي، تعليقاً على تقرير خاشقجي، أن السعودية «حليف استراتيجي لنا... وعلاقاتنا العسكرية معها قوية وستبقى قوية".

ولكن أنييس كالامار، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتي تقود تحقيقاً أمميّاً في الجريمة التي وقعت خريف عام 2018، اعتبرت أن "من الخطير للغاية" أن تُعلِن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي المزعوم أقرّ عمليّة للقبض على خاشقجي أو قتله، من دون أن تتحرك ضده. وكرّرت دعوتها إلى فرض عقوبات تستهدف أصول ابن سلمان وتعاملاته الدولية، مشيرةً إلى أن ما رُفعت عنه السرّية «يبدو محدوداً للغاية، وهذا مخيّب للآمال»، وإلى أنها كانت تتوقّع نشر المزيد من الأدلّة المادية. وقالت: "إنها إشكاليّة كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقرّ بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص: لكنّنا لن نفعل شيئاً، تفضّل وامضِ قُدُماً، وكأنّنا لم نقل شيئاً"، فيما علّق ناشر صحيفة "واشنطن بوست"، فرد ريان، قائلاً: «يبدو أنه في ظلّ إدارة بايدن سيُمنح الطغاة الذين يقدّمون قيمة استراتيجية موقتة للولايات المتحدة، تصريحاً لارتكاب جريمة قتل واحدة مجانية".

ما سبق يبيّن بوضوح أن بايدن لا يزال يتحسس خطاه؛ وعلى رغم رغبته في تحجيم ابن سلمان وإضفاء طابع رسمي على العلاقات بين البلدين، إلّا أنه يدرك أن الولايات المتحدة «لا تستطيع تحمُّل قطيعة مع أقدم حلفائها في المنطقة». من هنا، فإن "شراكتنا مع السعودية تمرّ بعملية إعادة تعديل وليس بقطيعة"، وفق برايس الذي شدد على أن "ما يحدث هو إعادة نظر في العلاقة مع السعودية وليس تصدعاً في هذه العلاقات. السعودية دولة أساسية في المنطقة، والخيارات التي تتّخذها الرياض تكون لها تأثيرات كبيرة في المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 919187
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
2 آذار 2021
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
2 آذار 2021
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
1 آذار 2021
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
28 شباط 2021
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
27 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟