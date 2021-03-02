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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 12:19

وزير عراقي: هناك جهود حثيثة من الكاظمي لإنجاح زيارة البابا

وزير عراقي: هناك جهود حثيثة من الكاظمي لإنجاح زيارة البابا
وقال ناظم ،أمس الاثنين، إن "هناك رغبة شديدة من قبل العراق والفاتيكان على انجاز زيارة البابا"، عادا "لقاء البابا بالسيد علي السيستاني مناسبة فريدة تحمل رسائل عديدة".

وأضاف الوزير العراقي أن "لقاء البابا مع المرجع السيستاني رسالة انسانية ستنطلق من النجف الاشرف"، مؤكدا أن "بيانين منفردين سيصدران عن مكتبي السيد السيستاني والبابا عن الزيارة ومخرجاتها ولن يكون هنالك بيان مشترك موقع من قبل الطرفين".

وأشار ناظم الى أن "البابا سيزور بغداد وأور والنجف والموصل واربيل"، مؤكدا أن "الوقت الان ملائم لانجاز زيارة البابا، حيث إن العراق كان موعودا لزيارته منذ سنوات إلا إن الجهود لم تفلح في انجازها".

ولفت الوزير العراقي الى إن "هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل رئيس الوزراء من اجل انجاح هذه الزيارة"، مبينا ان "العراق تلقى قبل ايام ألف طلب من صحفيين عربا وأجانب من اجل تغطية الزيارة التاريخية للبابا".

وأوضح ناظم أن "هناك خطة اعلامية محسوبة لزيارة البابا"، مؤكدا أن "الابعاد الاقتصادية لزيارة البابا ستكون كبيرة".

وتابع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية أنه "ستكون هنالك اماكن سياحية للمناطق التي سيزورها البابا"، لافتا الى أن "العراق لديه امكانات هائلة لكي يكون بلدا سياحيا".

وكشف ناظم عن "وجود ملفات فساد في هيئة السياحة تمت احالتها الى النزاهة، متورط بها مديرون عامون ومسؤولون تم اعفاؤهم واحالتهم الى القضاء"، لافتا الى أن "التغييرات التي جرت في بعض مفاصل الوزارة كانت بناء على قرارات قضائية".

وأشار الوزير العراقي الى أن "وزارة الثقافة ما زالت تعمل بقانون النظام السابق، وتم العمل على اعداد قانون جديد ستتم قراءته الاولى في مجلس النواب قريبا"، مبينا أن "الوزارة قدمت قانونا يخص التنوع الثقافي الى مجلس النواب"، مبيناً أن "قانون العطل الرسمية حدد 12 عطلة في السنة".

وبشأن تهريب الاثار قال ناظم، إن "هناك شبكات تقوم بتهريب الاثار موجودة في دول الجوار وامريكا واوروبا"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل بجهود حثيثة لاسترداد الاثار العراقية المسروقة وسيتم استرداد الالاف قريبا".

وحول البيوت التراثية أوضح ناظم، أن "هناك اهتماما دوليا لترميم البيوت التراثية في العراق"، مؤكدا أنه "اقترح منح هذه البيوت الى مؤسسات ثقافية وفنية للاعتناء بها".

ولفت وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية الى أن "هناك حملة لترميم البيوت التراثية في البصرة والموصل".
مصدر : وكالات
رقم : 919195
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