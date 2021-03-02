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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 13:05

إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية

إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
كما هدد ربيعي، الثلاثاء، بمراجعة الاتفاق الذي جرى إبرامه في أواخر فبراير/شباط الماضي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواصلة عمليات التفتيش والمراقبة للأنشطة النووية.

وقال ربيعي في مؤتمر صحافي "إذا تم تمرير أي قرار ضد إيران داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيتم بالتأكيد اتخاذ الرد المناسب والقرار، بما في ذلك مراجعة الاتفاق المشترك الأخير بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية".

وشدد ربيعي إن "تعليق العمل في البروتوكول الاضافي ضمن الاتفاق النووي وليس خرقاً له، وإن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قائما على حسن النية".

وأكد ربيعي إن "إيران لن تقبل لعبة لا نهاية لها تهدف إلى كسب الوقت للحكومة الأمريكية وتأجيل رفع العقوبات"، مشيراً إن "إيران ستتخذ إجراءات تعويضية فور الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة"، مضيفاً "لا خيار أمام أمريكا سوى العودة للاتفاق النووي".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "نحن على استعداد لسماع أي مقترحات عادلة وصادقة لحل هذا النزاع مع الولايات المتحدة، ولكن أكثر من ذلك نتطلع إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تعيد بناء الثقة المفقودة تدريجياً".

وأوضح "لا يمكن لواشنطن أن تدعي بأنها تسعى للدبلوماسية قبل رفع العقوبات عن إيران"، مطالباً الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن يحثوا واشنطن على العودة للاتفاق النووي.

وبين المسؤول الإيراني إنه "لا يمكن لإدارة بايدن أن تواصل سياسة ترامب وتنتظر نتائج مختلفة، ولا خيار لحل الخلافات سوى الدبلوماسية لكن يجب أن تكون مبنية على حسن النية".

ورفضت إيران لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين ان الولايات المتحدة ما زالت "مستعدة للقاء ايران" لانقاذ الاتفاق النووي.

وقال للصحفيين "قلنا بوضوح أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء إيران لمناقشة كيفية التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق، وإن هذه العودة لا يمكن أن تتم دون مناقشة التفاصيل بين جميع الأطراف المعنية".
مصدر : وكالات
رقم : 919210
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