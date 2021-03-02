المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية

وقال الشمري في مقابلة تلفزيونية بشأن القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية الذي جرى تنفيذه الخميس الماضي، "أن جمیع تفاهمات المقاومة العراقية مع الحكومة المؤقتة حول عدم التعرض للمصالح الامريكية الآن أصبحت ملغاة".



وذكر الشمري في المقابلة مع قناة الميادين الفضائية "أن كل التفاهمات السابقة أصبحت ملغاة الآن ومن حق المقاومة تحديد أهدافها"، مبيناً أن المقاومة قبلت بعدم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد رغم اعتقادها بأن هذه السفارة هي وكر للتجسس.



وانتقد الحكومة العراقية بسبب عدم تقديمها أي توضيح لحد الآن حول الهجوم الأمريكي الأخير، محذرا إذا لم تكشف الحكومة العناصر العميلة التي زودت الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات فإن المقاومة ستعتبر نفسها هي المعنية بالأمر.



وكانت الهيئة التنسيقيّة لفصائل المقاومة العراقيّة قالت السبت الماضي في بيان لها إن "الفرصة أصبحت ضيقة جداً على الحكومة العراقية كي تبيّن موقفها من الانتهاك المتكرر لسيادة العراق"، مؤكدة أن الجرائم الأمريكية لن تمر من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعاً لتكرار أمثالها.



وقالت إن الغارة "ستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، وتشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها".



وكان البيان يشير إلى إعلان تلك الفصائل هدنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ضد القوات الأمريكية لإتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.



وتوعدت فصائل "المقاومة" بالقول: "لن تمر مثل هذه الجرائم النكراء من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعا لتكرار أمثالها، كما سيكون كل ما تصورته قوات الاحتلال بعيدا عن الاستهداف في مرمى نيران المقاومين"، دون ذكر توضيحات.