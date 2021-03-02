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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 13:39

ليبيا.. جلسة البرلمان ستعقد في موعدها المحدد

ليبيا.. جلسة البرلمان ستعقد في موعدها المحدد
وأشارت الحاج إلى أنه "من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة، لافتة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.

وأفادت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي بوجود "مقترح .. من عدد من النواب يطالبون بتأجيل الجلسة إلى حين الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة بشأن المزاعم حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى".

وكان 25 من أعضاء مجلس النواب الليبي قد اقترحوا يوم الاثنين على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن شبهات تدور حول "تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر".
رقم : 919221
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