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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 15:16

الصحة العراقية تعلن خطوات مجابهة جائحة كورونا

الصحة العراقية تعلن خطوات مجابهة جائحة كورونا
وقال التميمي ،اليوم الثلاثاء، انه "تم وصول الوجبة الأولى من لقاح سينوفارم كمنحة من الشعب الصيني الى الشعب العراقي"، معربا عن "شكره الى جمهورية الصين الشعبية لوقوفها مع العراق في مجابهة جائحة كورونا".

واضاف الوزير العراقي انه "خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس"، مبينا ان "كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار".

واشار التميمي الى ان "العراق اتفق مع شركة فايزر لتوريده بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مؤكدا ان "جرعات فايزر ستصل بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا".

وتابع الوزير التميمي: "لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة ، وأكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة"، لافتا الى ان "هناك مباحثات مع شركات أخرى لاستكمال الفئات المستهدفة كافة".

من جهته، اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى لاستثمار العلاقات الايجابية مع دول العالم للقضاء على جائحة كورونا في البلاد ومن ضمن الدول جمهورية الصين التي ارسلت لقاحات الى العراق.

وقال البياتي: "ان الكاظمي تابع رحلة الطائرة على مدار الساعة وتدخل شخصيا لايجاد الحلول لبعض المعرقلات التي حصلت مع الطائرة ومنها موافقات اجتياز اجواء بعض البلدان بغية ضمان وصول اللقاح باسرع وقت ممكن الى العراق لغرض توزيعه على الشرائح التي تحتاجه.

وفي ما يتعلق بافتتاح جسر الجمهورية شبه المغلق بين البياتي ان الكاظمي امر برفع جميع الحواجز الكونكريتية من فوق الجسر وتابع ميدانيا اعمال الرفع للحفاظ على بنية الجسر من الاضرار التي تسببها الاحمال الثقيلة، ولفت الى ان الافتتاح يتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان الى العراق ولاظهار العاصمة بغداد بافضل صورة امام الزائرين، وكذلك يهدف فتح الجسر ذهابا وايابا امام العجلات لتقليل الزحامات المرورية الخانقة التي تتعرض العاصمة.
مصدر : السومرية
رقم : 919234
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