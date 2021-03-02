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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 15:21

الكونغرس يصادق على مرشح بايدن لوزارة العدل

الكونغرس يصادق على مرشح بايدن لوزارة العدل
وحصل غارلاند الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف بواشنطن في تصويت أمس الإثنين على تأييد 15 سناتوراً مقابل 7، جميعهم جمهوريون.

وتعهد غارلاند في جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ثبُت على رأس وزارة العدل.

ويومها قال غارلاند إنّ التطرف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.

وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، حصل غارلاند على تأييد جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل، الذي أكد علناً أنه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.

وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العدل بمجلس الشيوخ السناتور تشاك غراسلي: "سأصوت له. آمل ألا أخطئ بمنحه ثقتي".

ولم يتحدد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوّت فيها مجلس الشيوخ بأسره على تثبيت غارلاند في منصبه، لكن الجلسة قد تعقد اعتباراً من هذا الأسبوع.

ويتمتع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها. ويتمتّع الديموقراطيون في المجلس بأغلبية ضئيلة، إذ يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين 50-50، لكن نائب الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس، يمكنها التصويت، ما يمكنها من ترجيح الكفة لصالح حزبها عند الاقتضاء.
رقم : 919237
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