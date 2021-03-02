ماكرون يتحدث مع روحاني حول الاتفاق النووي

وفي تغريدة كتب معزي: "بعد ميركل، ماكرون ثاني قيادي بالترويكا الأوروبية الذي يتحدث مع روحاني، ضمن الجولة الجديدة من الجهود الدبلوماسية."



وذيل كعزي تغريدته بوسم #برجام، والعبارة هي مختصر "خطة العمل المشترك الشاملة" أي الاتفاق النووي.

