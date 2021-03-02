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الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 19:53

ماكرون يتحدث مع روحاني حول الاتفاق النووي

ماكرون يتحدث مع روحاني حول الاتفاق النووي
وفي تغريدة كتب معزي: "بعد ميركل، ماكرون ثاني قيادي بالترويكا الأوروبية الذي يتحدث مع روحاني، ضمن الجولة الجديدة من الجهود الدبلوماسية."

وذيل كعزي تغريدته بوسم #برجام، والعبارة هي مختصر "خطة العمل المشترك الشاملة" أي الاتفاق النووي.
 
رقم : 919274
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