بريطانيا تعلن موقفها من ‘‘قتلة خاشقجي‘‘

وأضاف راب أن بلاده تنسق بشكل وثيق جدا مع حلفائها في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن السعودية شريك مهم جدا في المنطقة.



وقال: "إن استقرار المنطقة والعديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المحك، ولكننا بالتأكيد لا نتخلى عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان والتزامنا بالدفاع عن تلك المبادئ والقيم، ولذلك استهدفنا 20 شخصا مسؤولا بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي مع تجميد الأصول وحظر التأشيرات".



وشدد وزير الخارجية البريطاني على أنه يعتقد أنه "من المهم أن تكون قادرا على محاسبة المسؤولين بشكل مباشر".ه



هذا وواجه الوعد الاميركي بالتركيز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، واجه انتقادات دولية لانها استثنت من العقوبات ولي العهد محمد بن سلمان الذي كشف تقرير سري اميركي تورطه في هذه الجريمة، هذا الموقف أثار تساؤلات بشأن المحاسبة ووضع وعود إدارة الاميركية الجديدة على المحك لاسيما وان الرئيس جو بايدن وعد بجعل مسالة حقوق الإنسان علی سلم أولويات سياسة بلاده الخارجية.