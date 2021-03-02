الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 20:07

البحرين/معتقلون يضربون عن الطعام بسجن الحوض الجاف

البحرين/معتقلون يضربون عن الطعام بسجن الحوض الجاف
وأشارت مصادر إلى أن المعتقلين في «عنبر 3»، يتعرضون لمختلف الانتهاكات على يد حراس السجن، بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا الإضراب بعد إقرار وزارة الداخلية البحرينية باكتشاف إصابة اثنيْن من موظفي الخدمات في «سجن جو المركزي» بفيروس كورونا، وقولها إنها قامت بتطبيق الإجراءات الصحية المتبعة، وحصر المخالطين وإخضاعهم للفحص والعزل الاحترازي» – على حد زعمها.

وأفادت معلومات عن إصابة أكثر من «12 سجينًا جنائيًا» من جنسياتٍ أجنبية بفيروس كورونا، ومخالطتهم أكثر من مائة آخرين خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، فيما اكتفت وزارة الداخلية بالإعلان عن إصابة واحدة فقط لسجينٍ جنائي في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية السلطات البحرينية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إثر بدء انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، أبرزها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وشددت هذه المنظمات على أن تتحمل السلطات مسؤوليتها بالعمل على الحد من انتشار الوباء بين المعتقلين الذين يعانون من إهمالٍ في الرعاية الصحية كانتقامٍ منهم، مما يُضاعف خطر إصابتهم بالفيروس.

وكانت معلومات أشارت إلى إصابة ثلاثة معتقلين سياسيين في سجن جو المركزي بفيروس «كورونا»، فيما تكتمت وزارة الداخلية البحرينية على هذه المعلومات ولم تُصدر توضيحًا بعد بشأنها.
مصدر : وكالات
رقم : 919281
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
2 آذار 2021
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
2 آذار 2021
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
2 آذار 2021
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
2 آذار 2021
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
1 آذار 2021
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟