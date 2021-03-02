حزب الله ينعى الشيخ أحمد الزين: ناصر القضية الفلسطينية

وأعرب حزب الله عن “عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية ‏وعلمية حافلة، ويتقدم من عائلته الكريمة ومن علماء الأمة والمجاهدين في مختلف ‏الساحات بأحر مشاعر المواساة والعزاء”، وسأل “الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ‏ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.



وأشاد حزب الله “بالمسيرة الجهادية الطويلة للعلامة الراحل، الذي وقف إلى جانب ‏المقاومة وكان مناصراّ وداعماً لها في مختلف المراحل والظروف، كما كان من ‏المجاهدين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم”، وتابع “قد عمل الراحل على التقريب بين ‏المسلمين ونبذ الخلافات بينهم، وبذل جهوداً كبيرة لتمتين أواصر الوحدة على ‏الساحة الوطنية والإسلامية”، ولفت الى ان “الراحل ناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم ‏الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف الساحات والميادين”.



وقال حزب الله إن “سيرة الفقيد العزيز وما حوته من مآثر جمة وتضحيات كثيرة وجهاد متواصل ‏ستبقى نبراساً للعاملين في مجال الوحدة بين المسلمين، وصفحة مضيئة في تاريخ ‏الوطن والأمة”.