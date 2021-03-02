الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آذار 2021 ساعة 22:52

حزب الله ينعى الشيخ أحمد الزين: ناصر القضية الفلسطينية

حزب الله ينعى الشيخ أحمد الزين: ناصر القضية الفلسطينية
وأعرب حزب الله عن “عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية ‏وعلمية حافلة، ويتقدم من عائلته الكريمة ومن علماء الأمة والمجاهدين في مختلف ‏الساحات بأحر مشاعر المواساة والعزاء”، وسأل “الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ‏ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وأشاد حزب الله “بالمسيرة الجهادية الطويلة للعلامة الراحل، الذي وقف إلى جانب ‏المقاومة وكان مناصراّ وداعماً لها في مختلف المراحل والظروف، كما كان من ‏المجاهدين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم”، وتابع “قد عمل الراحل على التقريب بين ‏المسلمين ونبذ الخلافات بينهم، وبذل جهوداً كبيرة لتمتين أواصر الوحدة على ‏الساحة الوطنية والإسلامية”، ولفت الى ان “الراحل ناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم ‏الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف الساحات والميادين”.

وقال حزب الله إن “سيرة الفقيد العزيز وما حوته من مآثر جمة وتضحيات كثيرة وجهاد متواصل ‏ستبقى نبراساً للعاملين في مجال الوحدة بين المسلمين، وصفحة مضيئة في تاريخ ‏الوطن والأمة”.
رقم : 919309
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
2 آذار 2021
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
2 آذار 2021
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
2 آذار 2021
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
2 آذار 2021
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
1 آذار 2021
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟