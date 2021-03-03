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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 09:10

روسيا تحذر من أربع مشاكل تعاني منها سوريا

روسيا تحذر من أربع مشاكل تعاني منها سوريا
واعلن مسؤول حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ستيبان كوزمينكوف ،خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة الأممية حول سوريا يوم امس الثلاثاء، إنه "على المجتمع الدولي أن يهتم بالوضع في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء المتواجدين في مخيمات اللاجئين الواقعة على الأراضي تحت سيطرة الولايات المتحدة".

وأشار كوزمينكوف إلى أن المشاكل الحقيقية في سوريا تتمثل في محاربة الإرهاب وانتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعقوبات أحادية الجانب.

ولفت كوزمينكوف إلى أن الجلسات الخاصة بإعداد القرارات في الأمم المتحدة تستخدم لممارسة الضغط على بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال كوزمينكوف تعليقا على جلسة الجمعية العامة التي كانت مكرسة لقضايا حقوق الإنسان، إن "هذه المناقشات المسيسة لا علاقة لها بالتعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن "المناقشة المفروضة علينا لا يمكنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوريا".
رقم : 919370
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