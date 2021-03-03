اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي

وذكرت المصادر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، باشرت التحقيق بثلاث قضايا، اتهم بالأولى ثلاثة ضباط في الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية.



وقالت إن المتهمين قاموا بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.



وأضافت أنه بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن 400 مليون ريال (106.7 ملايين دولار).



وذكرت مكافحة الفساد أن القضية الثانية تورط بها موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنان اثنان (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه 2.1 مليون ريال.



وباتت هيئة مكافحة الفسادالسعودية تعلن بشكل دوري عن قضايا فساد ضخمة، يتورط بها قضاة وضباط ورجال أعمال بمئات ملايين الريالات.