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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 11:30

انطلاق عمليتين أمنيتين في العراق

انطلاق عمليتين أمنيتين في العراق
وذكر قائد العمليات ،في بيان، بأن الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة.

وأضاف اللواء صدام مدنف أن قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لا يعني التوقف عن اعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية.

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي، انطلاق عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول تنظيم “داعش” في مناطق جنوب غرب كركوك.

وتشارك في العملية: قيادة قاطع كركوك و شرق دجلة، الألوية ( 22 ، 9 ، 88 ، 16 ، 52 ، 15 ، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص ( الكرار )، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، وفقا لبيان صادر عن هيئة الحشد اليوم الأربعاء.

واوضح البيان ان العملية الواسعة تهدف لتفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية، حيث تتصف تلك المناطق بالوعورة لاحتوائها على وديان متداخلة تؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.
مصدر : السومرية
رقم : 919401
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