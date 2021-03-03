استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق

وأضافت المصادر إنه "تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية، فيما تم استهدف رتل آخر لنفس القوات في محافظة السماوة جنوب العراق".



وأشارت المصادر الأمنية المطلعة إن "الرتل الذي جرى استهداف بمحافظة الديوانية تعرض لأضرار كبيرة"، من دون الإشارة إلى وقوع قتلى في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي".



وتابعت إن "الرتل كان يحمل معدات الى القوة الجوية الامريكية في قاعدة الحرير، تم استهدافهُ على الطريق الدولي في الديوانية والنيران لا تزال تشتعل بالرتل ، عملية الاستهداف كانت الساعة ١٢٠٠ ، الشركة الناقلة البرهان DGC_I ".



يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للقوات الأمريكية في عدد من المحافظات العراقية.





