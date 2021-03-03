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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 14:10

استنفار أمريكي بعد معلومات عن اقتحام محتمل للكابيتول

استنفار أمريكي بعد معلومات عن اقتحام محتمل للكابيتول
وقال الكونغرس في بيان على تويتر: بناء على المعلومات الاستخباراتية التي لدينا، اتخذت الإدارة خطوات فورية بتعيين موظفين لعدد من الأيام، حتى يوم 4 آذار.

​تعمل شرطة الكابيتول أيضا على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات محلية ومحطات قطار العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما نوقشت شائعات عن هجوم آخر في 4 مارس في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي. قال رئيس مجلس الإدارة، النائب آدم سميث من واشنطن، إن فكرة اقتحام الكابيتول مرة أخرى يتم تداولها عبر الإنترنت بشكل جدي.

في وقت سابق من هذا الشهر أكدت صحيفة "thehill" الأمريكية، أنه سينتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن في أوائل آذار، وسط مخاوف مما قد يقوم به أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذين لا يزال بعضهم يأمل في عودته إلى منصبه في 4 مارس.
مصدر : وكالات
رقم : 919435
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