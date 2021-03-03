تحطم طائرة ‘‘إسرائيلية‘‘ في النقب الغربي وإصابة قائدها

ونقلت مصادر صحفية عبرية ،اليوم الأربعاء، عن السلطات قولها إن قائد الطائرة أصيب بجروح متوسطة.



وأضافت المصادر أنه نقل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وبدأت الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.