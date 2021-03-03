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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 15:00

عبدالسلام: أمريكا هي من تطيل أمد الحرب

عبدالسلام: أمريكا هي من تطيل أمد الحرب
وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر " أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

عبدالسلام: أمريكا هي من تطيل أمد الحرب
مصدر : وكالات
رقم : 919445
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