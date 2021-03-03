عبداللهیان: الشیخ احمد الزین كان مدافعا عن فلسطین

وورد في برقية عبداللهيان: إن الشيخ احمد الزين عرف في المنطقة بمواقفه المناهضة للصهيونية وكان يعدّ المقاومة بمثابة الطريق الوحيد لتحرير فلسطين والقدس الشريف.



ولفت الى ان الشيخ الفقيد واجه التهديدات بالاغتيال عدّة مرات في نهجه الكفاحي بمواجهة الكيان الصهيوني.



ونوه الى انه كان يصف الثورة الاسلامية الايرانية بحاملة راية الكرامة الانسانية والدفاع عن المضطهدين وأحيت الحضارة الاسلامية الجديدة.



واشار الى ان الشيخ أحمد الزين قاضي أهل السنة في مدينة صيدا ورئيس هيئة امناء تجمع علماء المسلمين وكان من أنصار الامام موسى الصدر والمقاومة، واصفا دوره بالمهم في مواجهة الكيان الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة واستقرارها.



وشدد على استمرار نهج هذا العالم المتقي لغاية التحرير الكامل للاراضي المحتلة والقدس الشريف.



وعزى عبد اللهيان الشعب اللبناني الصامد وجمعية علماء لبنان وفصائل المقاومة واسرة الفقيد بوفاة هذا العالم المجاهد والمفكر الكبير.