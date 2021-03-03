الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 15:38

تركيا تتفاوض بشأن شراء منظومة إس-400 الروسية

تركيا تتفاوض بشأن شراء منظومة إس-400 الروسية
وأشار دمير إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي، تشمل أيضا إمكانية الإنتاج المشترك لهذه المنظومات الصاروخية، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وأضاف دمير: نحن لا نلاحظ وجود تأثير كبير لهذه العقوبات، ونرى أنها غير عادلة، ويجب على الولايات المتحدة تصحيح ذلك. قلنا مرات عديدة إن لغة العقوبات لن تؤثر على تركيا.

بدأت روسيا بتسليم منظومات "إس -400"، إلى تركيا في منتصف يوليو 2019، وتسبب ذلك بأزمة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وطالب الجانب الأمريكي، السلطات التركية بالتراجع عن الصفقة وشراء صواريخ باتريوت الأمريكية، وفي حال عدم تنفيذ ذلك هدد الأمريكيون بإلغاء صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا، ولكن الأخيرة رفضت ذلك وأعلنت رغبتها بشراء أفواج جديدة من المنظومات الروسية.
مصدر : وكالات
رقم : 919453
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
3 آذار 2021
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
3 آذار 2021
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
3 آذار 2021
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
2 آذار 2021
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
2 آذار 2021
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
المقاومة العراقية تعلن إلغاء التفاهمات مع الحكومية بشأن عدم التعرض للمصالح الأمريكية
2 آذار 2021
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
إيران تهدد بمراجعة اتفاقها الأخيرة مع الوكالة الدولية
2 آذار 2021
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟
2 آذار 2021
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
1 آذار 2021
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء