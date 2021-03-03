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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 15:40

ايران.. 86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

ايران.. 86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
واضافت لاري في تصریحها الصحفي ،الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 8 الاف و 525 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و656 الفا و699 شخصا من بينهم 3747 شخصا في وضع حرج.

واوضحت سادات لاري ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و413 الاف و717 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 353 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 32 الفا و 310 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 919454
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