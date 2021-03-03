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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 16:10

الادميرال سياري: خططنا الثقافية أثمرت عن رفع مستوى قوتنا الردعية

الادميرال سياري: خططنا الثقافية أثمرت عن رفع مستوى قوتنا الردعية
وقال حبیب الله سیاري، في كلمته خلال المهرجان الاول لمشاريع "مصباح" الثقافية للجيش الايراني اليوم الاربعاء، إن تنفيذ هذه المشاريع اثمرت عن نتائج طيبة للغاية.

وأعرب عن أمله بتعزيز الجهود في تنفيذ مشاريع "مصباح" الثقافية خلال العام المقبل لنيل المزيد من النجاحات رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعدّ الاهتمام بمشاريع "مصباح" الثقافية يساهم في تعزيز قدرات الجيش و"كلما عززنا المعنويات فان النجاحات تزداد ايضا".

وأكد على ضرورة الاهتمام بالبروتوكولات الصحية ومواجهة فيروس كورونا في البلاد عادّا الانجازات التي حققها الجيش في هذا المجال كانت مؤثرة للغاية في مكافحة تفشي الفيروس حيث دللت الاحصاءات على ان معسكرات الجيش هي من أكثر الاماكن سلامة ووقاية في البلاد الى جانب منظومات الصحة والعلاج في الجيش التي نفذت خطوات واسعة للغاية لتقديم الخدمات للشعب وهو ماسيستمر مستقبلاً ايضاً.
رقم : 919459
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