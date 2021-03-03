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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 16:23

استشهاد وإصابة خمسة يمنيين بصعدة

استشهاد وإصابة خمسة يمنيين بصعدة
وأفاد مصدر أمني بأن قوات حرس الحدود السعودي، استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 4 آخرين.

وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وتدمير مقدرات اليمن في ظل صمت دولي مخزٍ.
رقم : 919464
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