استشهاد وإصابة خمسة يمنيين بصعدة

وأفاد مصدر أمني بأن قوات حرس الحدود السعودي، استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 4 آخرين.



وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وتدمير مقدرات اليمن في ظل صمت دولي مخزٍ.