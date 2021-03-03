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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 19:09

الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية 'ثأر الشهداء' في كركوك

الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية
وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان اليوم 3 آذار 2021، ان "اللواء التاسع للحشد الشعبي، طهر قرى سهيل والزاجي والبو صالح ضمن عمليات ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك، فيما عثرت قوات اللواء على مضافة لداعش وعبوة ناسفة اثناء عمليات التطهير".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء 16 بالحشد دمرت سبع مضافات بداخلها عبوات ناسفة ومواد لوجستية تابعة لداعش جنوب غرب كركوك".

وأوضح انه "كانت في داخل تلك المضافات عبوات ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة، ومواد لوجستية وأغطية وملابس تعود لداعش واعتدة خفيفة ومتوسطة، ودراجتان ناريتان قرب قرية أبو فشجه جنوب غرب كركوك حيث تم تدمير المضافات بالكامل".

وتابع أن "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، عثرت على مضافات بداخلها عتاد وجثث لدواعش في قرية الزاجي بوادي الشاي جنوب غرب كركوك، حيث اظهرت بعض الأدلة أن الجثث قد قتلت حديثا وعلى الاغلب بقصف قوات الحشد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن إنطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.
مصدر : وكالات
رقم : 919485
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