اللواء صفوي: التعبئة تحولت الى انموذج فاعل للدول الاسلامية

جاء ذلك في برقيتي تهنئة وجههما اللواء صفوي اليوم الاربعاء لنائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد قاسم قريشي والمساعد التنسيقي لرئيس المنظمة العميد مجيد خراساني، لتعيينهما في منصبيهما الجديدين هذين.



وجاء في جانب من برقيتي التهنئة اللتين وجههما اللواء صفوي: ان المؤشرات الرئيسية للمؤسسة الثورية التعبئة، هي انبعاثها من صلب المجتمع وخدمتها ودعمها للمواطنين وسعة انشطتها فيما يتعلق بمختلف شرائح الشعب وطابعها الثوري.



واضاف: ان حفظ الحيوية وتوفير الارضية لنمو وسمو هذه المنظمة القيمة قد حولها الى انموذج فاعل ونشط للدول الاسلامية وان امكانية الاستلهام من هذا الانموذج وتكراره في الدول الاسلامية لحل التحديات القائمة فيها، تعد من ضرورات حركة هذه المؤسسة الثورية.



واكد اللواء صفوي: من المؤكد ان الانشطة المتنوعة والجهادية للتعبئة في توطين الامن وبلورة الامن الشعبي وحل المشاكل ومساعدة المواطنين في مختلف القضايا قد حولت هذه المؤسسة الثورية الى واحدة من مؤسسات الثورة الاسلامية الاكثر اساسية.