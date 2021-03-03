سر خطير عن الصواريخ التي استخدمت اليوم في ضرب قاعدة عين الاسد

اسلام تايمز (ايران) - أفاد مصدر امني مطلع انه في هجوم اليوم على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق تم استخدام 10 صواريخ من نفس نوع الصواريخ التي كانت تستخدمها المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الامريكي بين سنوات 2006 و 2010 لاخراجها من العراق.