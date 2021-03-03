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الأربعاء 3 آذار 2021 ساعة 19:57
سر خطير عن الصواريخ التي استخدمت اليوم في ضرب قاعدة عين الاسد
وقد اصابت 8 صواريخ القسم الامريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي.
وخلال هذا الهجوم قتل متعاقدان امريكيان وجرح ستة اشخاص اخرين. كما وقعت اضرار مادية في كلا القسمين من القاعدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
919494
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