إيران تتسلم الشحنة الثالثة من اللقاح الروسي

وقالت السفارة الإيرانية لدى موسكو إنها "تسلمت الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الروسي سبوتنيك وتحتوي هذه الشحنة على 200 ألف جرعة، ومن المقرر نقل شحنة اللقاح هذه إلى طهران اليوم".



وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، استلمت السلطات الإيرانية أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تضم نصف مليون جرعة، وصلت إلى مطار الإمام الخميني في طهران، على متن طائرة شركة خطوط ماهان الإيرانية.



إلى ذلك قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسين ذيبخش، أن اللقاح الروسي (Sputnik V) سيصل إيران على ثلاث دفعات.



وكان رئيس مؤسسة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، قال أن اللقاح الروسي أثبت فعاليته بنسبة 95% وأنه حصل علی تأييد مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية.



و "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وتم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 35 دولة.