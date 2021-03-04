القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح

وكتب العميد يحيى سريع على تويتر: القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من إستهداف شركة أرامكو السعودية في جده فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.



وأضاف: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز.



هذا وأعلن العميد يحيى سريع قبل ذلك فجر اليوم الخميس في تغريدة اخرى، أن سلاح الجو المسير تمكن من استهداف هدف هام في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2K.



وأوضح العميد سريع أن الاستهداف في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط حقق إصابة دقيقة بحمد الله.



ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز.



وكان سلاح الجو المسير استهدف مساء الثلاثاء مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2K وحقق إصابة دقيقة.