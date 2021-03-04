ارتفاع صادرات إيران من الغاز الطبيعي بنسبة 100٪

وقال مدير عام شركة الغاز الإيرانية الوطنية الإيرانية، حسين منتظر تربتي، في إشارة إلى استمرار عقود تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا والعراق، "تواصل أذربيجان وأرمينيا التصدير".



وفي إشارة إلى الوضع الأخير فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي إلى باكستان، قال منتظر تربتي: "لدينا عقد مع باكستان، لكن لم يتم تنفيذه بعد لأن باكستان اضطرت إلى بناء خط الأنابيب على أرضها".



وقال منتظر تربتي، مستشهداً بالبيئة السياسية والعقوبات والعلاقات الدولية تجاه إيران كأهم سبب لعدم تنفيذ صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا "استيراد الغاز الطبيعي من إيران ميزة لأوروبا".



وتمتلك إيران ثاني أكبر خزان للغاز في العالم، وأضاف: "يمكن لأوروبا أن تنظر إلى إيران كمورد مستقر وموثوق للغاز".