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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 08:55

نتنياهو يسعى لترتيب زيارة للامارات والبحرين قبل الانتخابات الوشيكة

نتنياهو يسعى لترتيب زيارة للامارات والبحرين قبل الانتخابات الوشيكة
وقال مسؤولون صهاينة للموقع إنه تجري في هذه الأيام اتصالات في محاولة لإجراء زيارة خلال الأسبوعين القادمين، وستكون هذه المرة الرابعة التي يحاول بها نتنياهو تنسيق زيارة إلى دول عربية في الخليج الفارسي.

وذكر الموقع أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تأجيل الزيارة ثلاث مرات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي بسبب الإغلاق العام المفروض في الاراضي المحتلة وإغلاق الأجواء ومطار بن غوريون، حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو الإمارات لثلاث ساعات، وكانت هذه الزيارة نفسها مخططة لثلاثة أيام قبل تقصيرها لثلاث ساعات.

ولنفس السبب تم تأجيل الزيارة الثانية والتي كانت مقررة في الأول من يناير الحالي حيث تزامنت مع بداية الإغلاق الصحي الثالث.
مصدر : وكالات
رقم : 919569
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