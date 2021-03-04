حماس ترحب بقرار الجنائية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في فلسطين

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، في تصريح له الأربعاء: إن هذا القرار الشجاع خطوة مهمة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها.



ودعا المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من إكمال مهمتها.



وأكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا،الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.



وقالت بنسودا، في بيان لها: إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.



وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.