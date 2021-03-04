اوغلو: حماية مصالحنا تمر عبر سياسة خارجية قوية في الميدان

وفي كلمة له خلال فعالية أقامتها جامعة كبادوكيا، قال تشاووش أوغلو: "المفاوضات والحوار ومبدأ "رابح – رابح" كانت دائما ضمن أولويات السياسة التركية".



وأشار إلى حضور بلاده في الميدان إلى جانب الدبلوماسية وطاولة المفاوضات، مضيفا: "هذا ما فعلناه مؤخرا في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط".



وأوضح أن العالم يمر بتحول جذري، مؤكدا "بذل بلاده الجهود لتكييف السياسة الخارجية مع هذا التغيير من خلال قراءة هذه المرحلة بشكل جيد".



وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "مبادئ السياسة الخارجية التركية لم تتم صياغتها بحسب الظروف"، لافتا إلى أن "معارضة أنقرة للمحاولتين الانقلابيتين في ميانمار وأرمينيا خير مثال على هذا الأمر".



وأضاف: "لسوء الحظ، فإن منطقتنا تشهد معظم الصراعات، حماية أمننا ومصالحنا تمر عبر سياسة خارجية قوية في الميدان وعلى الطاولة".