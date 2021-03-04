سلاح الجو اليمني المسير يستهدف هدفًا بقاعدة الملك خالد

اسلام تايمز (اليمن) - أكد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تمكن سلاح الجو المسير من إستهداف هدفٍ هامٍ في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط السعودية بطائرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.