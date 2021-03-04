إنشاء مدرج للطائرات بالقاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

وبحسب الوكالة، فإن الأقمار الصناعية أظهرت أن "الإمارات انشأت مدرجاً للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية في الجزيرة".



ونقلت الإمارات قاعدتها العسكرية من إرتيريا في النصف الثاني من شهر شباط/فبراير الماضي، إلى جزيرة ميون في جنوب البحر الأحمر.



وشملت القاعدة التي أنشئت عام 2015 في إرتيريا ميناءً بحرياً ومهبطاً للطائرات، كما جرى استخدامها لنقل أسلحةٍ ثقيلةٍ وقواتٍ سودانيةٍ للمشاركة في الحرب على اليمن.



وفي السياق، تقاطعت تقارير إعلامية مترافقة مع تحذيرات قبلية يمنية من سعي الإمارات إلى إدخال "إسرائيل" إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية لليمن.