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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 09:30

قبالة السواحل السورية كادت تقع معركة الغواصة الاميركية والسفن الروسية

قبالة السواحل السورية كادت تقع معركة الغواصة الاميركية والسفن الروسية
وقالت قناة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن الغواصة الأمريكية من طراز “فيرجينيا يو إس إس جون وارنر” كانت جاهزة لإغراق السفن الروسية قبالة سواحل سوريا في عام 2018.

وأطلقت الغواصة ستة صواريخ من نوع “توماهوك” في البحر الأبيض المتوسط ​​في عدوانها باتجاه الأراضي السورية في أبريل/نيسان 2018، وفقا للقناة.

واضافت: “أُنزلت الغواصة بعد ذلك تحت الماء واستعدت لإغراق أي سفن حربية روسية من الممكن أن تتخذ إجراءات ضد الأسطول الأمريكي في المنطقة”.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن إحدى السفن الأمريكية كان دورها إخفاء موقع الغواصة وشاركت تلك السفينة في العدوان على سوريا.

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ليلة 14 أبريل/نيسان 2018. بالعدوان على سوريا ومهاجمتها بـ103 صواريخ كروز ، بما في ذلك صواريخ توماهوك البحرية والقنابل الموجهة وصواريخ جو – أرض. تم القضاء على 71 من تلك الصواريخ وهي لاتزال في الجو. وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة مواطنين سوريين بجروح.

وكان سبب الهجوم اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية (السارين والكلور) في مدينة دوما. ونفت السلطات السورية هذه المزاعم. وأثبت لاحقا إن مقطع فيديو، الذي نشرته منظمة الخوذ البيضاء عن الأسلحة الكيماوية، أنه مقطع فيديو مزيف.
مصدر : وكالات
رقم : 919580
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