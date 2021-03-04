النجباء: هناك حرب أميركية واضحة على الفصائل العراقية

وأوضح الشمري في تصريحات صحافية إن "الضربات الأميركية تستهدف الحشد منذ بداية قتال داعش، والحكومة لن ترد على الاستهداف الأميركي للحشد الشعبي".



وقال إن "الدستور لا يجيز استدعاء قوات أجنبية إلا بقرار برلماني، واتهام فصائل المقاومة بقصف أربيل "فبركة إعلامية"، مبيناً إن حكومة إقليم كردستان مرتبطة بالقوات الأميركية "المحتلة".



وأوضح المتحدث باسم حركة النجباء إن "القادة الكرد يرون أن سلطتهم ستنتهي بخروج الأميركيين، والكرد يتصرفون سياسياً من منطلق المصلحة"، مؤكداً أن القوات الاميركية "تحتل" الأراضي العراقية، ولا توجد إحصائية حقيقية بعديد القوات الأميركية في العراق.



وأضاف الشمري إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية فؤاد حسين صوتا على تقسيم العراق عبر انفصال اقليم كردستان عن العراق".



