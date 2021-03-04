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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 10:14

أبناء القبائل السورية أسروا مجموعة مسلحة موالية للاميركان

أبناء القبائل السورية أسروا مجموعة مسلحة موالية للاميركان
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية في الحسكة : "أن مجموعة من أبناء القبائل العربية هاجمت فجر يوم امس الأربعاء (3 آذار / مارس)، بالأسلحة الخفيفة وبالسكاكين وأدوات حادة متنوعة، الحاجز الشرقي لبلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي أو ما يسمى "حاجز العبدالله" التابع لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وقاموا بأسر جميع عناصر الحاجز".

وتابعت المصادر: "تم أسر جميع العناصر وعددهم 6، حيث أصيب عدد منهم بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى خارج البلدة ومصادرة أسلحتهم وذخيرتهم (6 بنادق آلية مع الجعب) وإطلاق سراحهم مع تهديدهم بضرورة الانشقاق عن صفوف التنظيم وإعطائهم فرصة أخيرة".

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي تنظيم "قسد" استقدم تعزيزات وفرض طوقا أمنياً حول المكان، مع اعتقال العناصر وتحويلهم إلى التحقيق العسكري.

وفي دير الزور قالت مصادر محلية أن مسلحاً من تنظيم "قسد" قتل وأصيب آخرون في هجوم نفذه مجهولون على سيارة عسكرية تابعة للتنظيم في مدينة الشحيل بريف دير الزور العسكري عصر يوم الأربعاء، في حين قتل ثالث شخص من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول شرقي الحسكة خلال الــ24 ساعة الماضية برصاص مجهولين بتهمة تعاملهم وانتسابهم لتنظيم "قسد" داخل المخيم.

وأخذت الهجمات على مواقع تنظيم "قسد" وعناصره والمتعاونين مع الجيش الأمريكي منحى تصاعديا واضحا منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.
مصدر : وكالات
رقم : 919588
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