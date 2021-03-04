مراكز اقتراع في دبي والمنامة لانتخابات الكنيست ‘‘الإسرائيلية‘‘

وقالت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن عملية التصويت ستكون في «104 مراكز» اقتراع في مائة ممثلية، وسيتم افتتاح مركزي اقتراع في الإمارات، «أحدها في دبي والاخر في أبوظبي»، بالإضافة إلى المغرب والبحرين، وذلك للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع مع هذه الدول.



وأشارت إلى أن الانتخابات في الكيان الصهيوني ستبدأ في 23 مارس/ اذار المقبل، لاختيار «120 عضوا» بالكنيست، وهي الرابعة خلال عامين.



ويشهد الشارع الإسرائيلي احتجاجات مناهضة لرئيس وزراء الكيان «بنيامين نتنياهو» أمام بيته لأكثر من ثلاثين أسبوعا، لفشله في إدارة ملف جائحة كورونا وتورطه في قضايا فساد ورشى، يواجهه بها القضاء في الأسابيع الأخيرة.