الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 آذار 2021 ساعة 11:10

النواب الاميركي يصوت على قانون ‘‘جورج فلويد‘‘

النواب الاميركي يصوت على قانون ‘‘جورج فلويد‘‘
وأيد 220 نائبا "قانون جورج فلويد" للعدالة ضد 212.

وسُمي مشروع القانون على اسم المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي توفي عام 2020 بعد مصرعه جراء تعرضه لمعاملة وحشية من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في صيف عام 2020، لكن لم يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ.

وبعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس، أعادوا تقديم مشروع القانون.

ويحظر مشروع القانون استخدام تقنيات الخنق واختيار المشتبه بهم على أسس دينية أو عرقية.

كما أنه ينشئ قاعدة بيانات وطنية حول انتهاكات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف المبدأ القانوني لـ "الحصانة المشروطة"، التي تحمي الشرطة من ادعاءات الانتهاكات.

ومشروع القانون، الذي يحظى بدعم الرئيس جو بايدن، ستجري مناقشته والتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
مصدر : وكالات
رقم : 919603
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
4 آذار 2021
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
3 آذار 2021
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
3 آذار 2021
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
3 آذار 2021
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
3 آذار 2021
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
3 آذار 2021
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
2 آذار 2021
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
2 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة