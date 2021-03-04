منسق كورونا في الكيان الاسرائيلي يحذر من اغلاق رابع

وقالر نحمان آش للقناة الإسرائيلية (12) بحسب ما نقل موقع I24 إن قرار إعادة فتح مطار بن غوريون للسماح للمستوطنين بالعودة إلي فلسطين المحتلة قبل انتخابات 23 مارس/ىذار الجاري "بعيد كل البعد عن الواقع"، قائلا إن المبادرة تنطوي على مخاطر إدخال أنواع جديدة من وباء كورونا في الكيان الاسرائيلي .



وأشار نحمان إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في معدل الإصابات في الأسابيع المقبلة بسبب احتفالات عيد المساخر "البوريم" التي تم تنظيمها في نهاية الأسبوع المنصرم.



وحذر نحمان آش من أن "أمامنا بضعة أسابيع حاسمة"، مضيفا أن "المراقبة الخاصة" لمعدلات الإصابة بالأمراض مطلوبة" وتابع "من الممكن تماما أن نشهد زيادة في عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وقد نضطر إلى فرض مزيد من القيود وربما حتى احتواء آخر".