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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 13:52
أنصار الله تستهجن النفاق الأميركي في الدعوة إلی السلام
واكد العبيدي ان واشنطن تلوح مرة اخرى بالعقوبات من اجل استسلام حركة انصار الله ووقف العمليات في العمق السعودي مقابل استمرار التصعيد من قبل العدوان السعودي.
وشدد العبيدي على ان الولايات المتحدة لاتبحث عن سلام في اليمن، بل تبحث عن استسلام.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
919626
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