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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 14:49

طهران: على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي قبل الجلوس على طاولة المفاوضات

طهران: على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي قبل الجلوس على طاولة المفاوضات
وقال خطيب زادة إن ما يتم طرحه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاولة لتقليل بعض التزامات الاتفاق النووي، وطهران ملتزمة ولكنها تراجعت عن بعض الالتزامات الطوعية.

وصرح بأن إيران يمكن أن تعود للالتزامات السابقة بشرط التزام أميركا والدول الأوروبية بالتزاماتها، معتبرا أن المسار الدبلوماسي هو الأفضل وأنه سيتم الرد على أي مبادرة بشكل مناسب.

وأضاف المتحدث الايراني أنه لا حاجة للتفاوض على عودة أميركا للاتفاق النووي، بل يجب عليها العودة إلى الاتفاق أولا ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يجب عليها تصحيح الأخطاء السابقة وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران.

كما أوضح خطيب زاده أنه لا تغيير في سياسات أميركا والضغوط لا تزال مستمرة لغاية الآن، مشددا على أن مسار الدبلوماسية لحلحلة أخطاء أميركا السابقة يجب أن يبدأ من واشنطن لأنها هي من انتهكت الاتفاق النووي وانسحبت منه دون أن تتفاوض مع أحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن طهران أبرزت مرونة كبيرة من حيث ثبات السياسة والمبدأ وكذا عدم الرضوخ للضغوط الاقتصادية التي استخدمها ترامب.
رقم : 919631
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