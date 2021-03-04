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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 16:38

روحاني: طريق عودة اميركا للاتفاق النووي واضح

روحاني: طريق عودة اميركا للاتفاق النووي واضح
واعرب روحاني خلال قمة منظمة التعاون الاقتصاي"ايكو"عن امله بان يشكل الاجتماع خطوة في طريق التعاون ورفع مكانة منظمة ايكو.

واضاف : رغم وجود الامكانيات الكبيرة والبنى التحتية في الدول الاعضاء لكن التبادل الاقتصادي لايزال دون المتوقع.

واكد الرئيس روحاني على ضرورة ازالة العقبات والتحديات التي تعيق التعاون عبر الحدود بين الدول الاعضاء في ايكو، معربا عن استعداد ايران لتفعيل الاتفاق التجاري في المنظمة.

وقال ان العالم اليوم يجرب تحديات خطيرة جدا اثرت على الحياة البشرية كفيروس كورونا بتداعياتها المدمرة على الاقتصاد العالمي.

وتابع الرئيس روحاني : شهدنا السياسات الاحادية في هذه الفترة والعقوبات التي فرضت على الدول ماشكل عائقا امامها في مواجهة فيروس كورونا.

واكد ان اميركا مرغمة على رفع كافة اجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي لانها هي التي نقضت الاتفاق قائلا: طريق عودة اميركا للاتفاق النووي واضح واذا ما ارادت العودة فانه لاحاجة لاجراء اية مفاوضات.
رقم : 919647
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