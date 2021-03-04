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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 16:41

الأردن يبدأ قريبا في إنتاج صواريخ ‘‘كورنيت‘‘ الروسية

الأردن يبدأ قريبا في إنتاج صواريخ ‘‘كورنيت‘‘ الروسية
وتم بالفعل تخصيص مكان لمصنع الشركة الأردنية لانطلاق الإنتاج، فيما كان المتخصصون الأردنيون قد تعرفوا على عملية تصنيع صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات في روسيا.

وصرّح يوري كاشكو، مدير مكتب شركة "جدارة" في موسكو، أنه لم يتبق إلا تركيب المعدات اللازمة.

وكانت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية قد وقعت في قت سابق مع شركة "جدارة" الأردنية في معرض "آيديكس – 2021" في الإمارات، اتفاقية للترخيص بإنتاج صواريخ "كورنيت" الروسية في الأردن.

وكان أفيد في هذا الشأن بأن ممثلي مورد الأسلحة الروسي زاروا مصنع الشركة الأردنية، وتأكدوا من أنه مناسب لتجميع هذه المنظومة الصاروخية.

يشار إلى أن نظام صواريخ "كورنيت – إي" الروسي الشهير، مصمم لتدمير العربات المدرعة الثقيلة والخفيفة والتحصينات المعادية، وحتى الطائرات المروحية المحومة.

ويصل أقصى مدى لإطلاق صاروخ "كورنيت" خلال النهار إلى 5.5 كيلومتر، وهو موجه بواسطة شعاع الليزر، والرأس الحربي للصاروخ قادر على اختراق دروع يعادل سمكها أكثر من متر من الفولاذ المصبوب.

وتقوم هذه الشركة الأردنية المتخصصة في المعدات والأنظمة الدفاعية بإنتاج قاذفات القنابل الروسية "أر بي جي – 32" التي طورتها شركة "بازالت" الروسية.
مصدر : وكالات
رقم : 919648
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